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70% это не реально! Даже 50% – не реально: минчане о «Чёрной пятнице»

04.12.2017 - 14:56

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» поинтересовались у жителей Минска, пользуются ли они скидками в магазинах в «Черную пятницу» и выгодно ли это на самом деле.

– На здоровье экономить нельзя – на всем остальном можно. Иногда что-то купишь по скидкам гораздо дороже, чем на самом деле было до скидок.
– За недели 2-3, за месяц цена повышается, а потом якобы скидки. И когда видишь красивые цифры скидки до 70%, а приходишь – там 5%, которые, видно, наценка. Поэтому я не думаю, что здесь «черную пятницу можно назвать «Черной пятницей». В Литве совершенно по-другому. Была в Литве – там скидки, так скидки!
– В эту пятницу я была в одном из столичных центров, который предоставлял неплохие скидки на определенные категории вещей. Купила перчатки.

– 70% – это не реально! Даже на 50% – не реально. Я считаю, что я умный человек, и просто равнодушна. Я могу переплатить, если вещь мне очень понравится. А ради скидки – нужна тебе эта вещь или нет…


– Нужно всегда подходить с «холодной» головой к покупке, и можно приобрести что-то дешевле.

– Что-то дешевле продают, что-то дороже. Люди и так, и так покупать будут. Получается, что заманили.
– Люди любят халяву, и это шанс для них. Я после армии, у меня денег нет, я ничего покупать не буду.

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