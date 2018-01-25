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75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом

25.01.2018 - 12:42

Новости Филиппин. Майон не дает жизни филиппинцам. Из-за буйства вулкана в безопасные места были вынуждены эвакуироваться уже более 75 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 тысяч – только за последние сутки.

Жителям всего региона Биколь, где расположен Майон, угрожают сразу и выбросы лавы, и пеплопад от огромного столба пепла. Дышать вблизи исполина невозможно. Во многих муниципалитетах в связи с угрозой жизни и здоровью закрыты школы. Велика опасность и для техники. Отменяются авиарейсы.

75 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах: вулкан Майон угрожает жителям выбросами лавы и пеплопадом
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Фото. Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Фото. Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Фото. Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Фото. Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Фото. Извержение вулкана Майон на Филиппинах

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