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750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации: Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам

06.09.2017 - 15:43

Новости США. Дональд Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она распространялась на тех, кто приехал в штаты ребенком – это позволяло зацепиться за гражданство.

Теперь же 750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации. Свое решение миллиардер-президент объяснил так: «нельзя наказывать детей за действие родителей, но мы должны следовать букве закона». Примечательно, что эта программа – еще одно так называемое «наследие Обамы». Экс-президент крайне лояльно относился к приезжим нелегалам-детям и предоставлял им кров и возможность жить в США.

750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации: Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам

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