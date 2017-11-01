8 фильмов кинофестиваля «Лiстапад», которые нельзя пропустить

С 3 по 10 ноября Минск охватит главное белорусское кинособытие года – 24-ый международный кинофестиваль «Лiстапад». Каждый год на минский смотр отбираются только самые интересные и заметные картины со всего мира, которые уже покорили зрителей на более крупных фестивалях. Мы изучили конкурсную и внеконкурсные программы «Лiстапада» и представляем вам восемь картин, показы которых необходимо посетить каждому уважающему себя ценителю кино.

«Аритмия»

(Россия)

Фото: kinopoisk.ru

Фильм-открытие фестиваля и главная российская премьера года. Философская и местами забавная производственная драма о жизни врача скорой помощи, семейная жизнь которого разваливается на куски. Картину из ряда подобных выделяет то, что российская действительность в ней показана удивительно правдоподобно – здесь нет излишней идеализации или ухода в «чернуху». От «Аритмии» в восторге и критики, и зрители, фильм уже собрал целую охапку российских и международных наград.

«След зверя»

(Польша)

Фото: imdb.com

Один из лучших фильмов Берлинского фестиваля этого года. Тонкий и умный психологический детектив об учительнице, которая объявляет войну браконьерам, убивающим лесных животных. Фильм невероятно красиво снят, действие сопровождает прекрасная музыка, а режиссер ставит перед зрителями так много вопросов, что выкинуть «След зверя» из головы сразу после просмотра никак не получится.

«По ту сторону надежды»

(Финляндия)

Фото: imdb.com

Приз за лучшую режиссуру Берлинале достался любимому у нас финскому постановщику Аки Каурисмяки. Его новый фильм рассказывает о привычных для режиссера маленьких людях, которые всеми силами пытаются отвоевать свое место под солнцем. Главными героями «По ту сторону надежды» становятся бывший коммивояжер Викстрём и потерявший родину и семью Капед. Мужчины помогают друг другу устроится в жизни, а фирменный юмор Каурисмяки делает наблюдение за этим очень приятным и увлекательным зрелищем.

«О теле и душе»

(Венгрия)

Фото: imdb.com

Победитель Берлинского фестиваля. Кровавая, но смешная и романтичная история о любви директора скотобойни и инспектора по контролю за качеством продукции. В Берлине этот фильм не только взял главный приз, но и полюбился зрителям, которые тоже назвали его лучшим фильмом смотра. Перед нами одно из главных кинематографических событий года – пропустить этот фильм в Минске никак нельзя.

«Квадрат»

(Швеция)

Фото: imdb.com

Еще один триумфатор крупного фестиваля – на сей раз Каннского. Острая и злая сатира на мир современного искусства, в котором за великое произведение могут принять даже кучу мусора. Главным героем фильма выступает куратор крупного музея, на которого в одночасье свалилось множество невзгод – рекламная компания новой выставки, приставучая американская журналистка, украденные телефон и бумажник. Герой в одиночку пытается решить свои проблемы, но только усугубляет их.

«Двуличный любовник»

(Франция)

Фото: imdb.com

Новое творение скандального Франсуа Озона. Главная героиня «Двуличного любовника» заводит роман с братом-близнецом своего мужа, который только внешне похож на ее супруга, но обладает совершенно противоположным характером. В довольно простой сюжет Озон сумел впихнуть не только психологическую драму, но и триллер, причудливый визуальный ряд и даже некоторую психоделику. Фильм рекомендуется, в первую очередь, всем поклонникам Романа Полански, Пола Верховена и Дэвида Кроненберга.

«Кроткая»

(Россия)

Фото: kinopoisk.ru

Новый художественный фильм талантливого документалиста из Баранович Сергея Лозницы. Осовремененная экранизация одноименного рассказа Достоевского о женщине, которая едет на свидание к арестованному мужу и встречает на своем пути пути самых разных людей. Фильм вызывает у посмотревших его противоположную реакцию – одни обвиняют Лозницу в очернении России, другие же в восторге от глубины сюжета и авторского стиля режиссера. Истина, как всегда, где-то посередине и каждому зрителю предстоит найти ее самому.

«Хэппи-энд»

(Франция)

Фото: imdb.com

Завершится «Лiстапад» этого года «Хэппи-эндом». Провокатор Михаэль Ханаке продолжает психологически шокировать публику своими фильмами. В его новой картине зеркалом эпохи становится большая буржуазная семья, все члены которой совершенно забыли о чуткости и искренности. Проявлять эмоции и сопереживать из них могут только маленькая девочка Ева и ее старенький дедушка Жорж, но родственники всячески пытаются искоренить человечность и в них.