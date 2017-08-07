новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

8 горняков остаются заблокированными на алмазной шахте в Якутии

07.08.2017 - 11:25

Новости России. На алмазной шахте «Мир» в Якутии заблокированными остаются 8 горняков. К спасательной операции подключились промышленные альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они простукивают вентиляционные скважины и пытаются установить связь с оказавшимися в ловушке рабочими.

Напомним, 4 августа на руднике произошел прорыв воды и затопление тоннелей. В момент аварии под землей находились более 150 человек.

Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды
8 горняков остаются заблокированными на алмазной шахте в Якутии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды
Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды
Около 100 человек, в том числе 20 детей, оказались заблокированы на канатной дороге над рекой Рейн в Германии
Около 100 человек, в том числе 20 детей, оказались заблокированы на канатной дороге над рекой Рейн в Германии
Из-за поврежденного кабеля и отключения электроэнергии с берегов Северной Каролины эвакуируют туристов
Из-за поврежденного кабеля и отключения электроэнергии с берегов Северной Каролины эвакуируют туристов
В Китае на строительную площадку рухнул кран: погибли 7 человек
В Китае на строительную площадку рухнул кран: погибли 7 человек
В Москве на людей рухнул строящийся автомобильный тоннель
В Москве на людей рухнул строящийся автомобильный тоннель: погибли 2 человека
Из-за возможного разрушения 230-метровой плотины в Калифорнии объявлена эвакуация населения
Из-за возможного разрушения 230-метровой плотины в Калифорнии объявлена эвакуация населения
Из-за халатного проведения земляных работ 15 домов в Воложинском районе остались без газа
Из-за халатного проведения земляных работ 15 домов в Воложинском районе остались без газа
Авария на скважине Прибугского подземного хранилища газа в Каменецком районе: МЧС продолжает ликвидацию
Авария на скважине Прибугского подземного хранилища газа в Каменецком районе: МЧС продолжает ликвидацию
Все новости по теме Техногенные катастрофы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru