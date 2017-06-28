новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

8 июля в Вязынке в честь дня рождения Янки Купалы пройдет литературный фестиваль

28.06.2017 - 19:05

Новости Беларуси. Стихи Янки Купалы зазвучат на его родине в Вязынке. 8 июля по случаю дня рождения поэта там соберутся на фестиваль. Услышит публика и произведения современных поэтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свои стихи прочитают Анатолий Крейдич, Виктор Шнип, Владимир Скоринкин, Николай Шабович и другие.

Купаловская лирика зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш». А накануне, 7 июля – в день рождения Янки Купалы – пройдут торжественная церемония возложения цветов к памятнику поэту и литературный праздник.

8 июля в Вязынке в честь дня рождения Янки Купалы пройдет литературный фестиваль

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры
24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры
Фото: klassykeex
Фотофакт: на парад в Нью-Йорке собрались больше трех тысяч русалок
Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске
Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске
Театральный фестиваль «Чароўны куфэрак» в Любани собрал детские коллективы из Беларуси и Украины
Театральный фестиваль «Чароўны куфэрак» в Любани собрал детские коллективы из Беларуси и Украины
Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске?
Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске?
Более 30 представлений от артистов из 8 стран: масштабный форум уличных театров открылся 7 мая в Минске
Более 30 представлений от артистов из 8 стран: масштабный форум уличных театров открылся 7 мая в Минске
200 артистов для тысяч людей: международная встреча уличных театров со зрителем проходит в центре Минска
200 артистов для тысяч людей: международная встреча уличных театров со зрителем проходит в центре Минска
Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»
Около 100 воздушных змеев собрал в Бресте фестиваль «Мирное небо Победы»
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru