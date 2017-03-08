новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

8 Марта: праздник со столетней историей

08.03.2017 - 13:59

Новости Беларуси. Первый весенний праздник 8 марта отмечает Беларусь. В восьмой день марта все цветы, улыбки и внимание – женщинам. Источник жизни, хранительница домашнего очага, красота, мудрость и неповторимость.

Каждый мужчина подбирает свои слова тем, кто делает наш мир прекраснее. День женщин – праздник с более чем столетней историей. Тогда развернулась борьба работниц за равные экономические, политические и социальные права.

8 марта – еще один повод для того, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 Марта: праздник со столетней историей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин
Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин
Скорость, красота и нежность: в Минске состоялся легкоатлетический забег Beauty run
Скорость, красота и нежность: в Минске состоялся легкоатлетический забег Beauty run
8 марта в полдень в столице состоится женский легкоатлетический забег
Две дистанции, тысячи медалей и роз: женский легкоатлетический забег пройдет в Минске 8 марта
Креативное поздравление с 8 марта от гомельских автоинспекторов (видеофакт)
Креативное поздравление с 8 марта от гомельских автоинспекторов (видеофакт)
Цветы вместо штрафа: сотрудники ГАИ поздравляют автоледи с Международным женским днем
Цветы вместо штрафа: сотрудники ГАИ поздравляют автоледи с Международным женским днем
Традиционная встреча супруг дипломатов прошла в Минске
Традиционная встреча супруг дипломатов прошла в Минске
Розы, лилии, тюльпаны и герберы: к 8 марта в Беларуси вырастили 1,5 миллиона цветов
Розы, лилии, тюльпаны и герберы: к 8 марта в Беларуси вырастили 1,5 миллиона цветов
Розы, тюльпаны, герберы: к 8 марта белорусские производители вырастили 1,5 миллиона цветов
Розы, тюльпаны, герберы: к 8 марта белорусские производители вырастили 1,5 миллиона цветов
Все новости по теме 8 Марта
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru