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8 мая. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу

08.05.2020 - 17:18

Новости Беларуси. На 8 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 5 484 пациента. У них ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения,

зарегистрированы 21 101 человек с положительным тестом на коронавирус.  

Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.   

Всего было сделано 240 146 тестов.  

Скончался 121 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.  

Александр Лукашенко: с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Переболевшие – люди, которые победили (читать далее).   

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ЕАЭС смягчает ограничения на экспорт медицинских товаров и средств индивидуальной защиты

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Новости Беларуси. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение смягчить введенный в конце марта запрет на вывоз с таможенной территории союза товаров и средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с 10 мая ограничения не будут касаться некоторых видов тканей и дезинфицирующих жидкостей.

Промышленность государств – участников ЕАЭС в короткие сроки смогла увеличить производство средств защиты, что позволяет не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам.

Производство продолжает развиваться, поэтому в коллегии уверены, что это не последнее решение о смягчении запрета на экспорт таких товаров.

О других новостях экономики за 8 мая читайте здесь.