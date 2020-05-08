8 мая. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу
Новости Беларуси. На 8 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 5 484 пациента. У них ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
По информации Министерства здравоохранения,
зарегистрированы 21 101 человек с положительным тестом на коронавирус.
Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.
Всего было сделано 240 146 тестов.
Скончался 121 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
Александр Лукашенко: с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Переболевшие – люди, которые победили (читать далее).
ЕАЭС смягчает ограничения на экспорт медицинских товаров и средств индивидуальной защиты
Новости Беларуси. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение смягчить введенный в конце марта запрет на вывоз с таможенной территории союза товаров и средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже с 10 мая ограничения не будут касаться некоторых видов тканей и дезинфицирующих жидкостей.
Промышленность государств – участников ЕАЭС в короткие сроки смогла увеличить производство средств защиты, что позволяет не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам.
Производство продолжает развиваться, поэтому в коллегии уверены, что это не последнее решение о смягчении запрета на экспорт таких товаров.
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