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80-летний тренер Аркадий Эйдельман: «Играю в футбол, в хоккей. Остановки быть не может»

20.06.2017 - 22:03

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте поздравить Вас с юбилеем. Вам 80 лет. Вы сегодня были утром на пробежке?

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР:
Не успел, потому что в самолёте находился. Но, думаю, где-то восполнить этот пробел удастся.

То есть, вы практически каждое утро на пробежке?

Аркадий Эйдельман:
Или на пробежке, или гоняюсь за мячом с учениками. Играю в футбол, в хоккей. Остановки быть не может.

Полностью интервью смотрите здесь

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