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85% лекарств, сделанных в Беларуси, стоят меньше 5 долларов

20.06.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Лекарства белорусского производства дешевле импортных аналогов по некоторым позициям до 28 раз. Почти 37% можно купить до $ 1, то есть меньше 2 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в Беларуси стоимостью до $ 5 выпускаются 85% медпрепаратов. 

Фармацевты отмечают рост спроса на медикаменты в дорожную аптечку. Лекарства первой необходимости, которые берут с собой на дачу или в отпуск (противовоспалительные, от ожогов, отравлений и успокоительные). Цитрамон можно купить за 40 копеек, валидол за 1,5 рубля, ибупрофен в среднем 1 рубль за отечественные таблетки.

Подробнее о новостях экономики за 20 июня здесь.

85% лекарств, сделанных в Беларуси, стоят меньше 5 долларов

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