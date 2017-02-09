9 февраля – Всемирный день стоматолога

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталия Гайдарович, управляющий медицинским центром «Дентко», Наталья Титок, врач-теапевт, парадантолог.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталия Гайдарович, управляющий медицинским центром «Дентко», Наталья Титок, врач-теапевт, парадантолог.
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