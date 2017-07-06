9 исполнительниц, которые, по мнению Гоши Куценко, «составляют вершину российской эстрады»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

Я люблю разную музыку, в том числе, и свою. Я устроил день рождения, я спел дуэты. Я позвал девушек и мы спели песни. Я почему-то, в основном, пишу женские песни. Такое романтическое начало своё эксплуатирую. Это была Ёлка – мы спели две песни с Лизой. Это была Теона Дольникова, Юля Пак – финалистка «Голоса». Это – Полина Гагарина, которой понравился мой блюз. Кети Топурия – A'Studio.

И это – IOWA, Катя, конечно, которой понравилась песня «Ван ту».

Я назвал Вам 9 исполнительниц, я думаю, что они составляют, вообще, вершину российской эстрады. Это был на полторы тысячи человек зал – театр Российской Армии. И 2.20 был первый акт, и я только пел песни и говорил. Пел песни с ними и говорил. И я думаю, это – мой лучший спектакль. Меня увидели другим человеком абсолютно. И я думаю, что в 50 лет – это самый хороший комплимент. Да, Вы знаете, у меня бывают такие спектакли, и этот вечер был одним из них, когда ко мне меняют отношение. И после 50 я уже могу об этом говорить.