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9-классник изобрёл робота-сортировщика. Показываем, как он работает

16.05.2018 - 11:26

Сегодня на юбилейной XXV Международной выставке «Тибо – 2018» впервые за всю историю форума свои стартапы на конкурсе «Tibo Junior StartUp» представит молодёжь. Победители конкурса «100 идей для Беларуси» представят на форуме десять авторских разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – инженер 1-ой категории сектора информационных технологий  Учебного центра «Витебскэнерго» – Дмитрий Ворохобко и его коллега, соразработчик, ведущий инженер отдела информационных сетей филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» – Андрей Скоринкин, а также учащийся  9 «А» класса 69-ой столичной средней школы – Илья Маркевич

Как работает робот-сортировщик? Как появилась идея создания такого изобретения? Чем полезен проект «Дистанционное обучение персонала»? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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