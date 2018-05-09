﻿ 9 Мая в Беларуси: как будут праздновать в областных центрах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

9 Мая в Беларуси: как будут праздновать в областных центрах

09.05.2018 - 09:03

Новости Беларуси. Празднование 9 Мая сегодня объединит миллионы белорусов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте основные мероприятия развернутся в районе крепости. Весь день там будут играть духовые оркестры, а также состоится праздничный поход яхт и судов. В Витебске жители и гости города увидят показ военной формы времен Второй мировой, а сотни школьников запустят в небо шары с именами погибших. В Гомеле все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу. В Могилеве и Гродно пройдут митинги-реквиемы в память о павших солдатах, а днем на площадках города будут звучать песни военных лет. Финальным праздничным аккордом станет красочный салют.

9 Мая в Беларуси: как будут праздновать в областных центрах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску
Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
Полторы сотни развлекательных мероприятий: куда сходить в День Победы в Минске?
«Беларусь помнит». Национальная акция пройдет на площади Победы
«Беларусь помнит». Национальная акция пройдет на площади Победы
Какие улицы 9 Мая будут закрыты в центре Минска?
Какие улицы 9 Мая будут закрыты в центре Минска?
Танцевальный флешмоб устроили столичные курсанты в рамках акции «Цветы Великой Победы»
Танцевальный флешмоб устроили столичные курсанты в рамках акции «Цветы Великой Победы»
Где и в каких районах Минска пройдут основные концерты на 9 Мая
9 Мая праздничные концерты пройдут во всех районах Минска
Михаил Турецкий: «Я хотел в Беларуси сделать такой праздник»Михаил Турецкий: «Я хотел в Беларуси сделать такой праздник». В парке Победы прошло выступление коллектива
Михаил Турецкий: «Я хотел в Беларуси сделать такой праздник». В парке Победы прошло выступление коллектива
Все новости по теме День Победы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru