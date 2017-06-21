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9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра

21.06.2017 - 11:14

Новости Беларуси. 9 населенных пунктов остаются обесточенными в результате шквалистого ветра. А в течение суток, по данным энергетиков, периодически нарушалось электроснабжение в 483-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью порывы ветра при прохождении грозового фронта достигали 21 м/с. Зафиксированы 42 падения деревьев. Повреждено 8 легковых автомобилей. Пострадавших нет. В Слуцком районе ветер повредил крыши жилых домов и хозяйственных построек, сломано почти полсотни опор линий электропередач. На месте продолжает работу комиссия по чрезвычайным ситуациям.

9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра

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