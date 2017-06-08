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98 единиц раритетных медалей, нагрудных значков и складных ножей задержала Витебская таможня

08.06.2017 - 16:40

Новости Беларуси Витебская таможня задержала почти сотню раритетных медалей и наград. Автопоезд вез антикварную мебель из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. При досмотре груза в одной из коробок и обнаружили ценности, о которых не было ни слова в сопроводительной документации: 98 единиц раритетных медалей, нагрудных значков и складных ножей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ильясова, официальный представитель Витебской таможни:
Согласно заключению таможенного эксперта 79 наград из числа обнаруженных относятся к категории культурных ценностей, так как были произведены более 50 лет назад. Наиболее старинными находками являются железные и почетные знаки Первой мировой войны, которые произведены в 1920-30 годы. Большая часть немецких наград были произведены в 1930-40 годы, советские награды, в основном, датируются 40-60 годами. Обнаруженные культурные ценности будут переданы на ответственное хранение в краеведческий музей города Витебска. Дальнейшую судьбу товара решит суд.

Приблизительная стоимость изъятых раритетов – 8 тысяч рублей. И это лишь по самым скромным подсчетам.

98 единиц раритетных медалей, нагрудных значков и складных ножей задержала Витебская таможня

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