А если противник больше по габаритам? Корреспондент СТВ берет уроки дзюдо

Новости Беларуси. Выяснять отношения силой – это уже не модно и даже опасно. Особенно, если имеешь дело с дзюдоистом. Правда, профессионал демонстрирует свое умение исключительно на ковре, а никак не в жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже с малых лет дзюдоистов учат: силу нужно применять лишь так, где это необходимо.
Денис Кунцевич, старший тренер сборной Беларуси по дзюдо:
Я, как тренер, стараюсь в своих подопечных, воспитанниках воспитывать не агрессию. Дзюдо, как прикладной вид, он больше вид самообороны, чтобы мог где-то постоять за себя, за девушку, кого-то защитить.
Дмитрий Зеленко, дзюдоист:
Если честно, я все стычки пытаюсь решить мирным способом.
Тем не менее, внештатная ситуация может произойти всегда. И даже титулованные спортсмены не застрахованы от них.
Так, например, бельгийский дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады в Рио, Дирк ван Тихелт на пляже в Бразилии подвергся нападению со стороны неизвестных лиц. Сноровка не помогла борцу: минус телефон, плюс синяк под глазом.
Как же ведут себя наши спортсмены в подобных ситуациях.
Денис Кунцевич:
Всегда это бывает, у обычных людей, у спортсменов. У нас такого не проявлялось, жалоб не поступало. Если где-то это имеет место, ребята выходят за рамки и дают своим оппонентам понять, что они не правы.
Дмитрий Миньков, член сборной Беларуси по дзюдо:
Да, у нас много таких случаев было, приходилось…
Дмитрий Миньков показал несколько приемов самообороны корреспонденту СТВ. Подробности смотрите на видео.