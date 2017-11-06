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«А как можно продать свою жизнь?»: полоцкий коллекционер не променял Ильича на $1,5 млн.

06.11.2017 - 22:35

Новости Беларуси. В гостях ток-шоу «Что происходит», посвящённого 100-летию Великой Октябрьской революции, Николай Глебович Панкрат, собравший необычную коллекцию.

Егор Хрусталев, ведущий:
Этот уникальный человек держит частный, вернее, даже надо сказать, домашний музей, который называется «Смысл жизни». Около 50 тысяч экспонатов у Вас?

Николай Панкрат, владелец частного музейного комплекса «Смысл жизни»:
120 тысяч. Неделю назад выставлена экспозиция, «Эпоха Ленина» названа, в Витебском краеведческом музее.

Егор Хрусталев:
Итак, Вы собираете бюсты Ленина и всё, что может быть связано со всей революционной эпохой.

У вас собирались выкупить этот музей (по-моему, в Россию) за 1,5 миллиона долларов. Вы отказались.

Николай Панкрат:
А как можно продать свою жизнь?

Егор Хрусталев:
Но это же вещи, бюсты.

Николай Панкрат:
Я понимаю Вас. А как ещё? Может быть, отдать? Понимаете, в чём дело. Я сегодня сюда приехал не просто так, чтобы с вами что-то говорить, показывать.

Потому что я это всё испытал на себе.

Егор Хрусталев:
Но Вы же не пережили революцию?

Николай Панкрат:
Вы поймите, я жизнь пережил. Я служил, хорошо помню 1991 год. Помню свою молодость (я же 1953 года). Я всегда подписываюсь «родом из Полоцкой области». Ну и как можно сегодня то, чем я 50 лет занимаюсь?.. С 1991 года занимаюсь именно советской эпохой. Давайте так: а что дальше я могу? Я больше ни на что не способен.

«Что происходит»: Октябрьская революция 1917 года

«А как можно продать свою жизнь?»: полоцкий коллекционер не продал Ильича за 1,5 млн долларов

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