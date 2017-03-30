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«А кто-то должен быть душой»: Александр Мошенский об идеальной команде для успешного бизнеса

30.03.2017 - 21:37

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Есть много моделей или высказываний по поводу того, как надо строить управление. Например, одна из цитат, она касалась советских времён: «Если ты можешь руководить тремя людьми, ты можешь управлять и предприятием». Как Вы считаете, какое количество ключевых людей в команде является оптимальным, когда это  – ещё команда? Когда это – ещё такая, как семья. Общий дух.

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта»:
Одна из теорий говорит о том, что должно быть там, скажем, четыре направления или четыре человека, или, условно говоря, какое бы ни было количество людей, но должно быть так – кто-то должен быть предпринимателем, кто-то должен быть администратором, кто-то должен быть инженером, кто-то должен быть ещё, в определённой степени, душой.

Поэтому, должны присутствовать четыре. Они могут быть в двух, в трёх, в десяти людях.

Но, если какая-то часть из конструкции начинает отсутствовать, то конструкция может в какой-то определённый момент рушиться.  

В своей компании вы сочетаете несколько качеств?

Александр Мошенский:
Мне очень сложно об этом говорить. Я  считаю, что обо мне пускай говорят другие, со стороны. Потому что человек, как бы он о себе не думал – он, всё равно, будет субъективен.

Полностью интервью смотрите здесь 

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