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«А с этой работой связан запах булочек – запах детства»: Минск глазами художницы Илоны Кособуко

15.10.2017 - 23:37

Художник Илона Кособуко искренне и тонко призналась в любви к родному городу. В её авторской выставке, посвященной 950-летию столицы, вы не найдете привычных пейзажей улиц, но пройдёте по старым городским люкам, под которыми прячется река Немига и отдохнёте на старинном венском стуле.
За каждой картиной – личные воспоминания, атмосфера времени.

А чёрно-белая гамма рождает самые яркие эмоции.

Минск с голосами минчан из открытых окон, ароматом спелой антоновки, белыми накрахмаленными скатертями в ожидании званого ужина.

Илона Кособуко, член Белорусского союза художников, член Международного союза художников:
Я родилась в Минске, на улице Володарского, в 1-ом роддоме, недалеко находился дом, где мы жили тогда, на улице Толстого. Я поступила в 26-ую художественную школу, пошла туда немножко раньше, в 6 лет.

Мы отрисовали карандашом буквально все улицы, которые находились рядом.

26-ая школа тогда находилась на улице Раковской, и уже немного позже там находилась моя мастерская.

Это тоже уже стало историей – наша бывшая снесённая кондитерская фабрика, которую начали разбирать, хлебозавод, который находится на той же улице Раковской, к ней же принадлежит и красный дом, который стоит на углу Раковской и Освобождения.


С этой работой связан запах булочек – запах детства. Там находился старый кинотеатр «Беларусь», многие минчане ходили туда с детьми, потом ходили со своими любимыми.

Илона хорошо помнит, как на месте «дома на Немиге» стояли маленькие частные особняки.

Тогда деревья в городе и возле бабушкиного дома были большими, а она – маленькой. Так, одна из картин посвящена пышным деревьям на углу Петропавловской церкви. Сегодня их формируют в забавные шары, а раньше они были дикорастущими, в них часто вплетались веточки сирени. Художник называет её символом Минска, весны и любви. И ностальгирует по тем временам, когда зелени в городе было больше.
Илона Кособуко, член Белорусского союза художников, член Международного союза художников:
Одно из самых любимых мест в городе – это Александровский сквер. Вот это вот серо-сиреневое небо, чёрные силуэты деревьев, ультрамариновый снег.

Ощущение какого-то уходящего времени.  



Мальчик, который до сих пор ловит лебедя. Кстати, парная скульптура есть во дворце в Варшаве. Этот же фонтан, в таком же старом парке – такой парафраз нашей реальности. Эта работа «Зимний Минск» – парк с ротондой. Это наше красное зимнее солнце, которое пробивается всегда через зимнюю мглу, но, вместе с тем, у нас всегда зима такая светлая, настроенческая.

Может, это связано и с прогулками с собакой по этому парку.



К сожалению, пейзажи изменились, уже нет выставочного зала, привычного нам, зато, может быть, откроется вид на старый город – надо как-то попытаться найти лучшие стороны в процессе изменения города.

Через зеркало – в детство. Такой натюрморт с фарфоровой куклой поймут многие.

Вспомнят прогулки в магазин с авоськой.

Для Илоны она всегда будет наполнена осенними яблоками из бабушкиного сада и бумажными пакетами молока. В коллекции художника много вещей, отправляющих в детство. Будь то запертые на ключ буфеты или угол старого шкафа, за которым оставляли малышей подумать над своим поведением.

Илона Кособуко, член Белорусского союза художников, член Международного союза художников:
Работа называется «Полдень». Бывает такой белый полдень летний, когда, как бы, в воздухе, всё застывает.

Комната наполняется белым солнечным светом, особенно, когда мы задёргиваем шторы.

Всем всё лениво, хочется даже иногда днём поспать.

А это – просто часть моей мастерской, с белой дверью, белым стулом и рыжим котом, который там иногда обитает.  

Благодаря вот такому искреннему признанию художника, можно увидеть внутреннюю, личную жизнь большого города, спрятанную за окнами и дверями, ключи к которым есть у каждого минчанина.

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