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«А я побегу, мне не хватает денег»: двое россиян, подозреваемых в аптечных кражах, задержаны в Беларуси

03.05.2017 - 20:09

Новости Беларуси. Гастроли завершены. В Бресте задержаны подозреваемые в серии краж в аптеках по всей Беларуси. Причастность к двум из них доказывают записи камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта женщина работает в аптеке без малого 40 лет. Но с таким случаем столкнулась впервые, и в целях безопасности до сих пор не рискует показать на камеру лицо. Хотя события того вечера она помнит во всех деталях.

Провизор:
И видно, когда тот уже вышел, ему надо было убежать. И он мне говорит: «Вот там у вас еще шампунь – самый хороший подберите, а я побегу, мне не хватает денег».

Неладное провизор почувствовала уже за прилавком: к тому времени в кассе было уже пусто. Простыл след и у подозрительного покупателя.

Ольга Малич, заведующий аптекой:
После звонка моей работницы, что у нее в кассе не хватает денежных средств, я приехала на работу, проверили кассу. У нас не хватило в кассе 725 рублей. Мы вызвали милицию.

Как выяснилось позже, задерживаться в Бресте криминальный дуэт не собирался. Спустя всего день кража по аналогичному сценарию произошла в одной из аптек Бобруйска. Причем в камеру наблюдения попали одни и те же люди.

Петр Бутрим, СТВ:
Например, в этой аптеке преступники работали по следующей схеме. Один из них спрашивал о кремах, которые выставлены напротив прилавка. Пока аптекарь рассказывал о них, стоя в торговом зале, второй тихо пробирался за спиной к кассе. На все про все им потребовалось всего несколько минут.

Не так уж много времени они провели и в дороге на арендованном автомобиле. Однако отправиться в Литву сразу после «гастролей» по Беларуси подозреваемые так и не смогли.

Илья Помин, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Задержанными оказались двое жителей Российской Федерации – 1987 и 1983 годов рождения. При этом один из них находился в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории России.

Не исключено, что послужной список подозреваемых может и вырасти. В данный момент следователи рассматривают их причастность к подобным кражам в Могилеве и Витебске.

«А я побегу, мне не хватает денег»: двое россиян, подозреваемых в аптечных кражах, задержаны в Беларуси

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