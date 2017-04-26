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Абитуриент-2017: как поступить в университет без ЦТ

26.04.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Более 27 тысяч студентов в этом году планируют принять на бюджетную форму обучения в ВУЗы страны. А вот количество платников составит цифру в районе 58 тысяч человек. Между тем, регистрация на основной этап централизованного тестирования начинается уже 2 мая.

Напомним, теперь абитуриент имеет право на прохождение четырех тестов вместо трех. Кроме того, поступать на некоторые специальности, в частности педагогические, можно будет без ЦТ. Правда, касается новация медалистов и выпускников профильных педагогических классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Именно для таких выпускников, которые успешно окончили школу, при этом у них должны быть оценки не ниже 8 по профильным дисциплинам, они должны иметь рекомендацию педагогического совета учреждения образования, которое они закончили. И дальше они имеют право быть зачисленными без вступительных испытаний в том случае, если они пройдут профессиональное собеседование. Собеседование будет проводиться в том университете, куда поступает абитуриент.

Льготные условия при поступлении также предусмотрены и на ряд востребованных экономикой специальностей. Что касается стоимости обучения в ВУЗах, то она будет сформирована ближе к началу учебного года. Расчет будет производиться исходя из затрат на подготовку специалистов.

Абитуриент-2017: как поступить в университет без ЦТ

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