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Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень»

16.11.2017 - 11:42

Новости Беларуси. В Минск пришла «Студенческая осень». Молодежный фестиваль собрал более тысячи молодых людей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои альма-матер представляют студенты 43 высших учебных заведений.

В ближайшие несколько дней участники форума смогут не только познакомиться с условиями приема в ВУЗы, но и посетить будущие рабочие места.

Глеб Лапицкий, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:
Особенность нашего форума – мы рассказывает абитуриентам про те ВУЗы, которые представили. А нашим студентам показываем реалии и тот гарантийный социальный пакет, который они могут получить на предприятии.

Юлия Нивчик, студент Гомельского государственного медицинского университета:
В нашем университете занимаются не только учебой, но и танцуют, поют, в парткоме активное участие принимают. Поэтому здесь не заскучаешь.

Виктория Дробыш, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:
Девушкам есть место в нашем ВУЗе. Здесь много парней. Это большой плюс для девушки, мне кажется. Ты можешь проявить себя в творчестве, можешь быть на сцене как певица, как актриса, как модель, как ведущая.

Впервые в форуме приняли участие гости из Эстонии, Казахстана и России. С помощью телемоста студенты обсудили профессии будущего. Например, возможность введения таких специальностей как нано-бухгалтер и нано-электромонтер.

Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень»

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