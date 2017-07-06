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Адресное субсидирование в жилищном строительстве: кто сможет рассчитывать на поддержку

06.07.2017 - 13:40

Новости Беларуси. 135 миллионов рублей выделяет государство на адресное субсидирование в жилищном строительстве. Эта сумма рассчитана на поддержку порядка 4 тысяч очередников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 6 июля сообщили в Минстройархитектуры. Адресные субсидии будут выделяться только под строительство квартир в домах определенных категорий. Их список сейчас формируется. Жилье по такой схеме начнут сдавать в 2018 году. Введение подобной поддержки нуждающихся снизит затраты бюджета на строительство жилых квадратов.

Александр Горваль, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Субсидия будет выплачиваться тем гражданам, которые относятся к категориям в указе №13. Это 16 категорий, которые имеют право на льготный кредит. При подходе очереди гражданин будет приглашаться в исполком ,и ему будет предлагаться строительство жилья в соответствии с очередностью. После этого он будет подавать заявление в исполком. Ему будет насчитываться субсидия. Размер субсидии зависит от состава семьи, от рождающихся детей и при наличии таких условий размер субсидии будет пересчитываться.

На адресные субсидии, в частности, смогут рассчитывать многодетные и семьи с детьми-инвалидами, военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также другие категории. Добавим, новый указ позволит уйти от директивной госпомощи в сфере строительства.

Адресное субсидирование в жилищном строительстве: кто сможет рассчитывать на поддержку

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