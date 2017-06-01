Афганистан приходит в себя после страшного теракта, Совбез ООН осудил действия террористов

Новости Афганистана. Кабул приходит в себя после страшного теракта. В центре города разбирают завалы и восстанавливать инфраструктуру. В результате взрыва, который прогремел возле резиденции президента, погибли около сотни человек, более 350 раненых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действия террористов осудил Совет безопасности ООН и призвал все государства активно сотрудничать с Афганистаном, чтобы найти и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атаки, направленной в основном против гражданских лиц, – женщин, детей и представителей СМИ.