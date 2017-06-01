новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Афганистан приходит в себя после страшного теракта, Совбез ООН осудил действия террористов

01.06.2017 - 09:53

Новости Афганистана. Кабул приходит в себя после страшного теракта. В центре города разбирают завалы и восстанавливать инфраструктуру. В результате взрыва, который прогремел возле  резиденции президента, погибли около сотни человек, более 350 раненых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действия террористов осудил Совет безопасности ООН и призвал все государства активно сотрудничать с Афганистаном, чтобы найти и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атаки, направленной в основном против гражданских лиц, – женщин, детей и представителей СМИ.

Афганистан приходит в себя после страшного теракта, Совбез ООН осудил действия террористов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»
Меркель: «Ужасная атака на Кабул, но мы должны стоять вместе, чтобы предотвратить эти смертоносные взрывы»
Заминированный автомобиль взлетел на воздух в Афганистане: погибли 90 человек, 380 пострадали
Заминированный автомобиль взлетел на воздух в Афганистане: погибли 90 человек, 380 пострадали
В Афганистане в первый день Рамадана прогремел взрыв
В Афганистане в первый день Рамадана прогремел взрыв
Около посольства США в столице Афганистана прогремел взрыв: погибли не менее 8 человек, более 20 ранены
Около посольства США в столице Афганистана прогремел взрыв: погибли не менее 8 человек, более 20 ранены
В Афганистане на рынке взорвали бомбу: погибли трое, более 20 человек ранены
В Афганистане на рынке взорвали бомбу: погибли трое, более 20 человек ранены
В Афганистане смертник взорвал машину: 11 человек погибли, более 20 ранены
В Афганистане смертник взорвал машину: 11 человек погибли, более 20 ранены
ОАЭ скорбит по жертвам теракта в Кандагаре: трагедия унесла жизни 50 человек
ОАЭ скорбит по жертвам теракта в Кандагаре: трагедия унесла жизни 50 человек
По жертвам теракта в Афганистане в ОАЭ объявлен трехдневный траур
По жертвам теракта в Афганистане в ОАЭ объявлен трехдневный траур
Все новости по теме Теракт в Афганистане
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru