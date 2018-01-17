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Агитация в преддверии выборов депутатов в местные Советы начнется 18 января

17.01.2018 - 09:57

Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до выборов депутатов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас завершается регистрация кандидатов и проверка их документов. Уже 18 января начинается один из самых интересных этапов – агитация. Она продлится вплоть до самих выборов. К слову, всего заявления для участия в выборах подали более 22 тысяч человек. А это 2,5 заявки на одно депутатское кресло. Проголосовать смогут не только граждане Беларуси, но и России, постоянно проживающие на территории нашей страны.

К слову, европейские структуры проявляют интерес к местным выборам в нашей стране. В ближайшее время в Беларуси с рабочим визитом приедет спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед.

Напомним, выборы депутатов в местные Советы пройдут 18 февраля.

Агитация в преддверии выборов депутатов в местные Советы начнется 18 января

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