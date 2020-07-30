Аграрии Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерна
Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули 2-миллионный рубеж по намолоту зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый большой вклад в общий каравай к 30 июля внесли хлеборобы Брестского региона – 580 тысяч тонн.
К полумиллионной отметке приближаются хозяйства Минской и Гомельской областей. В Гродненской собрано 510 тысяч тонн зерна.
Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых
Высокая урожайность позволяет рассчитывать на рекордный намолот. С учетом кукурузы в Беларуси планируют собрать 9,5 миллионов тонн. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, задействовано более 2 тысяч сушильных комплексов. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Собрать хлеб без потерь – главная задача аграриев.
Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых
Новости Беларуси. Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценке специалистов, в ближайшие три недели цифра увеличится до 8 млн тонн.
А накануне хлеборобы вплотную приблизились к планке в 2 миллиона тонн зерновых. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, доводят урожай до кондиции более 2 тысяч сушильных комплексов.
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По словам аграриев, впечатляет и урожай трав – почти 4 миллиона тонн кормовых единиц, что почти на четверть больше, чем в 2019 году. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Все условия для уборки хлеба без потерь есть.