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Аграрии Томской области приехали в Беларусь перенимать опыт

07.02.2017 - 16:17

Новости Беларуси. Российские аграрии приехали на повышение квалификации в Беларусь. Теоретические занятия проходят в Гродненском аграрном университете, а на практике знания отрабатывают в образцовых хозяйствах области.

Россияне знакомятся с передовым опытом в растениеводстве и животноводстве. Спектр тем широкий – от кормов и удобрений до социальной жизни работников СПК. Успешный опыт белорусского агропромышленного комплекса аграрии хотят перенять для своих, в основном частных сельхозпредприятий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Светлана Дюйсембаева, заместитель председателя Комитета по производству Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (Россия):
Почему мы сегодня в отрасли АПК не можем достичь тех показателей, которые достигаются в Республике Беларусь. Мы видим, что действуют некоторые регламенты, которые в силу определенных обстоятельств были утрачены у нас. Это строгие подходы в технологии.

К слову, перенимать опыт представители Томской области едут к нам ни впервые. В октябре прошлого года россияне изучали работу лесного хозяйства, промышленного сектора и туристического бизнеса нашей страны.

Аграрии Томской области приехали в Беларусь перенимать опыт

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