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Агроном сельхозпредприятия: «Надо убирать, иначе можно потерять то, что имеешь»

04.08.2017 - 16:31

Новости Беларуси. Особое внимание – зерносушильным комплексам. Частые дожди, которые сопровождали начало уборочной, сделали зерно влажным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И чтобы теперь довести урожай до нужного состояния, необходимо в два раза больше времени. В итоге большинство зерносушилок сегодня работает круглосуточно и на полную мощь. 

Алексей Чендоков, агроном сельхозпредприятия:
В этом году начали убирать немного с повышенной влажностью, более чем обычно – около 19-20%. Поэтому немного идет и перерасход газа. Уборка началась гораздо позже, чем в предыдущие годы, поэтому смысла ждать я не вижу. Надо убирать, иначе можно потерять то, что имеешь.

Сейчас аграрии используют каждый погожий день, поэтому уверены: хлебные закрома будут заполнятся быстрее.

Агроном сельхозпредприятия: «Надо убирать, иначе можно потерять то, что имеешь»

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