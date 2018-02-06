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Акантинов о 5-дневном «безвизе» и увеличении числа туристов: «Просто наши соотечественники позволили себе чаще приезжать?»

06.02.2018 - 00:28

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы до программы такой провокационный вопрос задали: мы же не посчитали, сколько мы, возможно, потеряли на стоимости виз. Потому что это, всё-таки, была существенная статья доходов. Вы прикидывали приблизительно баланс?

Анатолий Акантинов, руководитель проекта «Mice In Minsk», член правления Гильдии маркетологов, эксперт по территориальному маркетингу и имиджу:
Я, как раз, очень настороженно отношусь к этим цифрам, потому что эти плюс 20 – это может быть один и тот же человек, просто пересёк больше раз, и мы не увеличили, на самом деле, количество туристов. А осталось то же количество, но просто наши соотечественники позволили себе чаще сюда приезжать.

Надо очень осторожно относиться к этому.

Тем более, надо посчитать, конечно, выручку. Если вот эти 20% – сколько они, всё-таки, оставили здесь денег.

Егор Хрусталёв:
В сюжете была названа цифра – 12 миллионов.

Анатолий Акантинов:
Но это больше, чем мы, скажем, потеряли на визах? Или сопоставимо. То есть, эти вопросы надо считать и сравнивать с прошлым годом. Именно экономическую часть.

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