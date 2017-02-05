новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Акции, конкурсы и стартапы: Полоцк живет в статусе молодежной столицы Беларуси

05.02.2017 - 13:18

Новости Беларуси. Полоцк, который живет в статусе молодежной столицы Беларуси, продолжает марафон уникальных проектов. В древнем городе работают десятки площадок, где продолжаются разного рода акции, конкурсы, стартапы. Только на этой неделе здесь побывали сотни белорусов и гостей из-за рубежа. Песни и танцы, научные конференции и тематические форумы, демонстрации научных разработок и методик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдула Эльнур, специалист Министерства молодежи и спорта Азербайджана:
В 2016 году делегация белорусской молодежи участвовала в Азербайджане. Были проведены Дни белорусской молодежи. В этом году, дай бог, мы планируем, что в марте состоится визит молодежи Азербайджана в Республику Беларусь. Мы привезем все то, что у нас есть. Начиная от сладостей, заканчивая проектами, которые у нас сегодня имеются.

Впереди – еще целый год международных и республиканских проектов. Многочисленные задумки связаны также с книгами и историей. Ведь Полоцку в этом году исполнится 1155 лет. Коме того, свое 500-летие отметит белорусское книгопечатание.

Акции, конкурсы и стартапы: Полоцк живет в статусе молодежной столицы Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сотни акций, фестивалей и конференций: что в Полоцке планируется на 2017
Сотни акций, фестивалей и конференций: что в Полоцке планируется на 2017 год
Полоцк
Древний и вечно молодой: Полоцк готовится официально перенять эстафету молодежной столицы Беларуси
Республиканский форум сельской молодежи в Могилевской области
Чем привлекательна жизнь на селе: о чем говорят на II Республиканском форуме сельской молодежи
Качество блюд, подаваемых в школах, детских садах и профучилищах, проходит проверку
Санслужбы проверяют столовые учебных заведений Минской области: за нарушение безопасности питания полагается серьезный штраф
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Президент Беларуси поздравил юношей и девушек страны с Днем молодежи
Валентина Цедик, победитель конкурса «Выбирай ПРАВОсознательный путь!»
«Выбирай ПРАВОсознательный путь»: в Минске подвели итоги республиканского детского конкурса листовок
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 29 мая: вопросы защиты детей
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 29 мая: вопросы защиты детей
Первая молодежная столица Беларуси: Барановичам 30 января вручили символический ключ
Первая молодежная столица Беларуси: Барановичам 30 января вручили символический ключ
Все новости по теме Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru