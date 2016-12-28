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Акция «Наши дети»: Станислав Зась поздравил с праздниками воспитанников Радошковичской школы-интерната

28.12.2016 - 08:51

Новости Беларуси. Новогоднее чудо – каждому ребенку. Акция «Наши дети» продолжает свое шествие по стране. Семь десятков воспитанников Радошковичской школы-интерната с праздником поздравил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

В качестве подарков – спортивный инвентарь, сладости и пару волнистых попугаев. Творческий коллектив интерната, в свою очередь, приготовил для гостей новогоднее представление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
У нас в стране зародилась и укрепилась такая хорошая традиция, когда в преддверие новогодних праздников чиновники выезжают к детям, особенно тем детям, которые больше всего нуждаются в теплоте и сказке. Я получил громадное заряд доброты и тепла.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь

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