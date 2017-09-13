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Акция «Щедрый урожай»: Минский зоопарк примет в дар овощи, ягоды и фрукты

13.09.2017 - 12:59

Не знаете, что делать с излишками урожая? Отнесите овощи и фрукты в зоопарк. Здесь им будут рады!

В зоопарке до конца месяца продлится акция «Щедрый урожай». Поучаствовать в ней может любой желающий. Главное, принести питомцам что-нибудь вкусное со своего огорода и оставить лакомство на центральном входе в специальной корзинке.

Овощи, ягоды и фрукты должны быть чистыми и не гнилыми, чтобы не навредить питомцам. Кстати, самостоятельно угощать дарами природы жителей зоопарка нельзя. У них – строгий режим питания, рацион полностью сбалансирован. Переедание может привести к болезни, а то и к гибели животного.

Оказывается, больше всего дары природы любят обезьяны! Свежие овощи и фрукты обязательно должны быть в их рационе.

Но самый ценный овощ для приматов – топинамбур.

Тыкву также можно назвать одним из самых любимых лакомств большинства травоядных обитателей зоопарка. Овощи и фрукты, богатые витаминами, просто необходимы братьям нашим меньшим. Животные с удовольствием едят осенние свежие «салаты». И конечно, они будут благодарны каждому, кто примет участие в акции.

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