﻿ Активисты БРСМ создали бесплатное приложение «Голосуй»: как оно работает | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Активисты БРСМ создали бесплатное приложение «Голосуй»: как оно работает

08.02.2018 - 10:00

До выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь, которые пройдут 18 февраля, осталось совсем немного времени. И если вы еще не определились с кандидатом, это можно сделать, к примеру, не выходя из дома с помощью мобильного приложения «Голосуй». Его разработали активисты Белорусского республиканского союза молодежи.

Сергей Клишевич, первый секретарь минского городского комитета БРСМ:
Для нас это такой опыт своеобразной работы в сфере IT-технологий, в сфере интернета. Я, конечно же, не исключаю, что могут быть какие-то помарки, ошибки, мы для этого специально сделали там вкладку. Каждый может ввести какое-то предложение либо, если он обнаружил какую-то неточность, нас об этом проинформируют, и внесем соответствующее изменение. Самое главное, что делали это студенты.

Мобильное приложение, которое можно скачать бесплатно, достаточно удобно в использовании.

Иван Батурин, разработчик мобильного приложения:
Самое начало в этом приложении: я вижу экран, в котором я должен вбить свой адрес. Вот я его и вбил: Радужная, 7. Далее у меня выскакивает окошечко: «меню выбора», где я могу посмотреть новости, а следующее окошечко  я вижу тех кандидатов в депутаты, за кого я могу проголосовать именно на моем участке голосования, где я проживаю.

Мобильное приложение «Голосуй» может помочь не только познакомиться с кандидатами в депутаты, но и узнать адрес своего избирательного участка.

Иван Батурин:
Я вижу окошечко «открыть маршрут» и как оттуда доехать. Вот мы видим проспект Победителей, где я нахожусь сейчас, и я дальше прокладываю маршрут до того момента, где я нахожусь, и до того места, куда мне нужно доехать, до моего избирательного участка.

Мы протестировали IT-новинку и убедились, что она работает. Подобный проект у нас разработан впервые, не исключено, что его будут использовать и в будущем.

Иван Батурин:
Фишка этого приложения станет то, что новости Центризбиркома будут автоматически загружаться и сразу появляться в этом приложении.

Чтобы понравившийся потенциальный депутат учел именно ваши пожелания, которые вы на него возлагаете, уже сейчас можно отправить ему послание. Для этого достаточно приобщиться к республиканской акции «Молодежь решает», которая продлится во всех регионах страны по 17 февраля включительно. Письменное пожелание следует направить в один из специальных ящиков: они установлены в местах проведения пикетов БРСМ в поддержку кандидатов в депутаты. К слову, приятно отметить, что молодежь принимает активное участие в главном общественно-политическом событии этого года. К примеру, активисты БРСМ включены в состав избирательных комиссий всех уровней. И конечно, эти юноши и девушки точно знают, что будут делать 18 февраля.

Артем Голохов:
Для меня это будет первый опыт, я на выборах в первый раз. И я участвовал в акции «Молодежь решает», уже написал наказ свой депутату и уже конкретно знаю, за кого я проголосую.

Юлия Ярохович:
Мы можем повлиять на наше будущее каким-то образом, у нас есть шанс сказать свое мнение и предложить своего депутата.

ктивисты БРСМ создали бесплатное приложение «Голосуй»: как оно работает и в чем его уникальность?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить»: Лукашенко о выборах 2020
«Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить»: Лукашенко о выборах 2020
«Быть ближе к людям, ближе к местным органам власти»: о чем говорил Андрейченко с Президентом 25 января
«Быть ближе к людям, ближе к местным органам власти»: о чем говорил Андрейченко с Президентом 25 января
«Я никогда не игрался с этими вещами». Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года
«Я никогда не игрался с этими вещами». Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года
Студенты БГУИР разработали приложение «Голосую!»
Студенты БГУИР разработали приложение «Голосую!»
Лидия Ермошина
Какое желание всегда загадывает под бой курантов и какую традицию соблюдает Лидия Ермошина на Новый год? Большое интервью
Александр Лукашенко и Лидия Ермошина
Лидия Ермошина останется на посту председателя Центризбиркома Беларуси
В Минске открылась выставка о становлении белорусского избирательного права
В Минске открылась выставка о становлении белорусского избирательного права
Голосование за кандидатов в Верхнюю палату парламента от Минской области депутатами местных советов базового уровня состоится 13 сентября в Молодечно
Голосование за кандидатов в Верхнюю палату парламента от Минской области депутатами местных советов базового уровня состоится 13 сентября в Молодечно
Все новости по теме Выборы в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru