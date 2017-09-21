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Активная фаза учений «Запад-2017» завершена: до 30 сентября российские воинские части покинут Беларусь

21.09.2017 - 10:56

Новости Беларуси. Территориальная целостность Союзного государства восстановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате розыгрыша боевого эпизода сообща войска Беларуси и России выполнили поставленную задачу. Активная фаза учения «Запад-2017» завершена.

В срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения из Российской Федерации покинут территорию нашей страны. Предстоит и детальный разбор учения в штабах различного уровня.

Активная фаза учений «Запад-2017» завершена: до 30 сентября российские воинские части покинут Беларусь

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