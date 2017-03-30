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«Активнее подключаться к решению проблем». Вопросы занятости белорусов обсудили 30 ноября в парламенте

30.03.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Вопрос занятости белорусов 30 марта поднимался в парламенте. Глава Верхней палаты призвал депутатов активнее подключаться к решению проблем граждан с трудоустройством. Несмотря на насыщенную законотворческую деятельность, работа в избирательных округах не должна уходить на второй план.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы хорошо знаете ситуацию в регионах, имеющиеся на местах проблемы. Людей волнуют многие вопросы. Но в настоящее время на первый план выходят вопросы занятости, трудоустройства. Мы должны находиться на переднем крае этой работы.  

30 марта в Палате представителей обсудили и повестку предстоящей весенней сессии. Новый законотворческий сезон обещает быть плодотворным. Парламентарии намерены рассмотреть три десятка вопросов. В депутатском портфеле законопроекты, которые затрагивают важнейшие сферы белорусского общества. 

Весенняя сессия Парламента шестого созыва откроется уже в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Активнее подключаться к решению проблем». Вопросы занятости белорусов обсудили 30 ноября в парламенте

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