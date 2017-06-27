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Актриса Наталья Щукина: «Бог, маг, чародей и артист всех артистов – Олег Иванович Янковский»

27.06.2017 - 22:00

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

О мужчинах. Ветер таланта или порыв таланта, шум таланта чей сбивал Вас больше всего с ног?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:
Конечно, Бог, маг, чародей и артист всех артистов – Олег Иванович Янковский.

«Приходи на меня посмотреть».

Наталья Щукина:
«Приходи на меня посмотреть», да. И мы же в театре ещё с ним работали вместе, и на момент, когда он меня утвердил в «Приходи на меня посмотреть», мы были уже очень хорошо знакомы. И понимаете, сейчас много я сталкиваюсь со всякими поколениями артистов-мужчин.

И таких, как он, я не встречала.

Ни в каком поколении – ни в его, ни в своём.

Актриса Наталья Щукина: «Мои роли сотканы из меня»

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