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Актриса Наталья Щукина о 90-ых: «Никакой романтики не испытываю, не хочу возвращения этих времён»

27.06.2017 - 21:59

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Все ругают 90-ые, но наше время выпала самая лучшая юность, молодость. Как Вы вспоминаете 90-ые?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:
Без радости. На самом деле, у меня нет какого-то такого ощущения. Их сейчас принято романтизировать, 90-ые. У меня нет никакой романтики, воспоминаний каких-то тёплых. У меня есть только тёплые воспоминания в связи с тем, что я училась в этот момент. И у меня в 1994 году родилась дочка. То есть, это связано с моими там личными какими-то, семейными вещами. Когда-то у великой актрисы Веры Константиновны Львовой спросили – она была ученицей Вахтангова – и её спросили: «Вера Константиновна, как же Вы… Вот, как раз, вахтанговская студия, тогда Вахтангов её только организовывал, а это была революция. Как Вы это всё пережили?»

Она говорит: «Вы знаете, я не помню. Потому что мы репетировали всё время».

Поэтому для меня 90-ые связаны, в большей степени, это – учёба. Но всё, что касаемо, что происходило в стране, и в наших странах... Я б не называла наши страны странами, мы, всё-таки, одна страна были и остаёмся, несмотря ни на что. Никакой романтики я не испытываю, не хочу совсем возвращения этих времён. Они, конечно, не вернутся.  

Актриса Наталья Щукина: «Мои роли сотканы из меня»

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