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Актриса Регина Домбровская: Наслаждаясь каждым мгновением жизни!

11.04.2017 - 14:23

Ещё в детстве, слушая радио, она часто представляла, как выходит на Большую сцену, однако о поступлении в театральный институт тогда даже и речи быть не могло. Тяжёлые послевоенные годы, отсуствтие денег и наставления родителей – поступать в финансовый техникум.

Но как известно, от судьбы не уйдёшь, и несмотря на все преграды, она всё же стала актрисой.

Стремительная актёрская карьера началась уже на первом курсе Театрального института. Её неподражаемый голос оценили и пригласили сыграть радиоспектакле, а после – ей заметили в Купаловском и предложили роль деревенского мальчишки Лёньки.

Её актёрская карьера поначалу складывалась на зависть всем: обвоорожительную, маленькую, хрупкую девочку принимали в труппу Купаловского ещё на втором курсе. В это же время на неё обратили внимание и кинорежиссёры.

Тогда она даже не предствляла, что роль Алёнки в каком-то смысле станет для неё пророческой. Судьба то и дело преподносила ей непростые испытания. После рождения детей она была вынуждена оставить театральную сцену.

Сильная, харизматичная, обворожительная Регина Домбровская. Она блистала в кино и в театре, озвучивала множество мультфильмов и провела сотни поэтических программ.

Несмотря на все удары судьбы, она не сломалась, и сегодня продолжает наслаждаться каждым мгновением жизни.

Регина Домбровская

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