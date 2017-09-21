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Актриса сериала «Сваты» определит обладателя квартиры в 42 туре игры «Удача в придачу»

21.09.2017 - 11:42

Вы готовы к переменам в своей жизни? Уже в эту субботу торговая сеть «Евроопт» среди участников  42-го тура игры «Удача в придачу!» разыграет 22-ю квартиру в Минске, три автомобиля марки Renault Duster и 200 крупных денежных призов! Имя главного победителя – обладателя столичных апартаментов определит известная российская актриса Татьяна Кравченко, полюбившаяся миллионам зрителей колоритным образом шумной и доброй Валентины Петровны Будько из «Сватов»! Уютная квартира, владельца которой узнает вся страна в эти выходные, расположена по адресу ул. Мястровская, 3 около «Минск-Арены», рядом с проспектом Победителей и водохранилищем «Дрозды». А это значит, что счастливчик будет соседствовать с семьей Елисеевых, которая в этом «доме-удачи» уже обзавелась своими квадратными метрами благодаря «Евроопт». 

Не пропустите новый 42-ой тур игры «Удача в придачу!» 23 сентября в 13.20 в минском торгово-развлекательном «Е-сити» на ул. Денисовская всех зрителей ожидает зажигательное шоу в стиле любимых «СвАтов», много юмора и великолепное настроение! Все это действо можно будет увидеть и в прямом эфире на телеканалах ОНТ и «НТВ-Беларусь», а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Главное, не забудьте перед этим запастись игровыми кодами, чтобы следить за ходом игры было еще интереснее!

А для участия в игре вам достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу», сделать покупки в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл», включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс» – и вы на шаг ближе к мечте! Только помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех! Но и это еще не все! Теперь, сделав одну покупку в торговой сети «Евроопт», можно стать победителем дважды:  в  бонусной игре «Удача в придачу-2!» с возможностью моментального выигрыша!

За каждые 10 бел. руб., потраченные в магазинах «Евроопт», вам не только начислят игровой код, но и выдадут на кассе специальную скретч-карту. Стерев на ней защитный слой в соответствующем поле, можно выиграть крем-мыло, чай, а также сертификаты для покупок на на 10 и 100 белорусских рублей. И в случае выигрыша забрать свой приз прямо в магазине! Не упустите свой шанс! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам – и выигрывайте призы от «Евроопт» каждый день!

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