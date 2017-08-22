новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Актёр Александр Феклистов: «Мы произносим чужой текст всю жизнь, присваиваем эти слова, эти чувства себе»

22.08.2017 - 22:07

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ту боль и муки, которые видят зрители в Ваших работах. Вы можете играть, скажем так, чтобы не ранить собственное сердце. Как работает Ваш механизм актёрский? Вы  переживаете?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:
Мы же, так сказать, уходим в своих фантазиях, да, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих страстях, именно, скорее даже, в фантазиях: «А вот хорошо бы ударить вот этого подонка по щеке». И редко себе это позволяем, да?

И то же самое происходит с какими-то светлыми чувствами – мы не подпускаем к себе любовь.

Мы просто отгоняем её, гоним. И всё, что в нас происходит – эти секунды, которые человек проживает – вот это и есть тот самый материал, с которым работает любой актёр. Поэтому достаточно вспомнить свои жуткие мысли или свои страсти какие-то.

То есть, приходится себя ранить, всё-таки, да?

Александр Феклистов:
Надо – у нас есть такой термин – подманивать.

Надо подманивать эти чувства.

Понятно, что это – имитация, в результате, да. Но, тем не менее, мы же попадаем в какой-то момент, мы почему и занимаемся этой профессией дурацкой. Мы произносим чужой текст всю жизнь, да. Мы присваиваем эти слова, эти чувства себе.    

Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»
Александр Феклистов, сыгравший Берковича в «Сватах»: «У меня вот 7 дворняг. Одна из первых – это просто Спиноза»
Александр Феклистов о гастролях в Китае: «Это – совсем другая планета»
Александр Феклистов: «Я бы хотел быть любимым актёром любого режиссёра»
«Для кого-то – беда, а для кого-то – открытое окно»: Александр Феклистов о любви в зрелом возрасте
Феклистов о роли Клавдия: «Познакомился поближе с Гертрудой, которую играла Купченко – ради такой женщины можно наплевать на мораль»
«Я просто съедаю все эти пейзажи, наблюдаю за курами, смотрю на небо»: интервью на съёмочной площадке «Сваты-7» в Беларуси
Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже»
Все новости по теме Российские актеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru