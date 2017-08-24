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Актёр Александр Самойленко: «Моё отношение к женщинам очень сложное»

24.08.2017 - 21:38

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вопрос о женщинах. Вы знаете, если так вот готовиться к встрече с Вами – открываешь какую-нибудь Интернет-страницу, и первым делом выскакивают какие-то – «жёлтая» пресса и странички – развёлся третий раз и так далее. Уже можно заключить, что опыт в отношениях с женщинами у Вас есть.

Александр Самойленко, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер:
Да.

А вот Донна Анна – женщина, пережившая такую трагедию, и попадает в объятья к мужчине, который убил её отца, по этой пьесе. Это говорит о том, что, получается, что все женщины уговариваемые, все женщины падки? Даже такие?

Александр Самойленко:
Вы серьёзный вопрос затронули. Моё отношение к женщинам очень сложное.

И, к сожалению, возраст не упрощает эти отношения, он усложняет их.

Но Вы же выбрали эту пьесу, значит, Вас это волнует.  

Александр Самойленко:
Это меня волнует, да. И, на самом деле, те слова, которые я там говорю – я с ними полностью согласен. Это парадоксально, но это так. Женщина, к сожалению, в большинстве случаев, любит подлецов и мерзавцев.

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