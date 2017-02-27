Актёр Анатолий Голуб: Я не очень требователен к жизни и ролям!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, на счету которого огромное количество ролей в театре и кино, – Анатолий Голуб.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, на счету которого огромное количество ролей в театре и кино, – Анатолий Голуб.
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