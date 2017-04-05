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Александр Бражников представит Беларусь на международном чайном чемпионате в Корее

05.04.2017 - 14:51

Знакомо ли вам чувство, когда самое плохое настроение развеивается после неспешного глотка бархатистого чая? Как говорил буддийский монах Тит Нат Хан, «пейте чай медленно и с уважением, как будто он – ось, вокруг которой вращается Земля: медленно, ровно, не торопясь в будущее».

Этот напиток целиком и полностью очаровал минчанина Александра Бражникова. Парень одержал победу сразу в 2-ух номинациях третьего чайного чемпионата Беларуси Tea Masters Cup-2017 и получил возможность представить страну на международном конкурсе в Корее.

Победу в номинации «Чайная миксология» Саша одержал благодаря холодному чаю собственного изобретения.

На березовом соке комнатной температуры он настоял листья чая. После 12-тичасового пребывания в холодильнике основа напитка была готова. В завершение приготовления напиток насыщается шипящими пузырьками.Тонкий аромат сирени и жасмина оправдывает подачу чая в элегантных бокалах.

Вкусовая многогранность и польза чая во многом зависят от правильного заваривания. Один из способов – при помощи сифона. Процесс выглядит очень эффектно. Как правило, таким способом заваривают чёрные чаи. Напиток получается мягким, но в то же время насыщенным.

Китайцы называют чай лекарством от ста болезней. И не случайно.

Чай – самодостаточный продукт: запивать им еду нежелательно. В зелёном чае много антиоксидантов, поэтому он действительно способствует омоложению организма.


 

Чайная церемония оказывает благоприятное психологическое воздействие на человека.

Это своего рода медитация. В Китае существует два основных способа проведения церемонии.

Многие отмечают, что во время чайной церемонии время течёт по-другому, замедляя свой ход.

Таинственные традиции, идущие из глубины древней культуры, глубокой и неизведанной, привносят нотки душевного тепла и торжественности. Чай, словно живое существо, пробуждает  забытые чувства и дарит минуты тихой спокойной радости.

Александр Бражников

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