новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже»

22.08.2017 - 22:07

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы с Вами общаемся на съёмочной площадке телесериала «Сваты». Ваш персонаж Сан Саныч Беркович от сезона к сезону очень сильно меняется. Сначала это был такой одинокий ловелас, а теперь, в общем, он нашёл свою судьбу. Ожидает ли в новом сезоне – понимаю, что Вы не имеете права рассказывать – но ожидает ли ещё больше его изменений?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:
Да, конечно. Вот мы сейчас находимся практически в такой мечте Берковича. Это – почти усадьба. Ну, в общем, дом. Деревенский дом, но стильный.

Значит, осуществилась мечта – он переехал вот именно в деревню из коттеджного посёлка.

Сюжет гуляет. Видите, теперь я окольцован уже.   

Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»
Александр Феклистов, сыгравший Берковича в «Сватах»: «У меня вот 7 дворняг. Одна из первых – это просто Спиноза»
Александр Феклистов о гастролях в Китае: «Это – совсем другая планета»
Александр Феклистов: «Я бы хотел быть любимым актёром любого режиссёра»
Актёр Александр Феклистов: «Мы произносим чужой текст всю жизнь, присваиваем эти слова, эти чувства себе»
«Для кого-то – беда, а для кого-то – открытое окно»: Александр Феклистов о любви в зрелом возрасте
Феклистов о роли Клавдия: «Познакомился поближе с Гертрудой, которую играла Купченко – ради такой женщины можно наплевать на мораль»
«Я просто съедаю все эти пейзажи, наблюдаю за курами, смотрю на небо»: интервью на съёмочной площадке «Сваты-7» в Беларуси
Все новости по теме Российские актеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru