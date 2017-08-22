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Александр Феклистов, сыгравший Берковича в «Сватах»: «У меня вот 7 дворняг. Одна из первых – это просто Спиноза»

22.08.2017 - 22:08

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я знаю, что Вы обожаете собаку. У Вас большое количество просто дворняг. Вы рассказывали, по-моему, что вот этот жест любая собака понимает? То есть, никогда не набросится, если увидит, что…

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:
Ну, в общем, я собак, действительно, люблю, сейчас  уже появилась седьмая.

Не знаю, как с этим быть со всем, но просто вот жена подбирает собак.

Вы знаете, я очень давно записывал интервью с Виталием Соломиным, у него был спаниель. И он говорил: «Я точно осознаю, что я похож именно на спаниеля». У меня есть подсознательное ощущение, с какой породой я бы Вас сравнил, но сами Вы подразумеваете, что…

Александр Феклистов:
Сам я подразумеваю, конечно, дворняг, которые у меня вот 7 дворняг – вот я подразумеваю себя, конечно, именно с дворнягой. Но они же тоже очень разные. Они же все с характером с разным. У меня была одна из первых дворняг – это просто Спиноза. Невероятного ума человек, не побоюсь этого слова.

Поэтому мне бы не было постыдно, если бы меня сравнили с этой моей Нюшкой.

Правда, что, когда Вы вот сейчас приедете домой. Вы первым делом ложитесь на пол, чтобы они все могли, как следует, Вас облизать?

Александр Феклистов:
Да. Ложусь. Приходится.    

Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»

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