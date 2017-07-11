Александр Гурьянов: на итальянском рынке мы активно работаем над увеличением номенклатуры поставок

Новости Беларуси. Основные приоритеты внешней политики и экономики Беларуси обозначил 11 июля Александр Лукашенко. На совещании у главы государства – более 250 человек. Это дипломаты, в том числе руководители многих загранучреждений, представители правительства и руководители предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поставил перед собравшимися ряд задач. В том числе – провести ревизию предприятий, которые работают на экспорт, продумать механизмы защиты внутреннего рынка, а также борьбы с параллельным импортом. Шла речь и о привлечении инвесторов в страну, прежде всего, Беларуси интересны технологии и производства будущего.

Белорусский экспорт в последнее время демонстрирует тенденцию роста. С начала 2017 года объемы продаж товаров и услуг за рубеж увеличились более, чем на 20%. В 2017 белорусские предприятия освоили рынки 17 стран. Оживает торговля и с нашими прежними партнерами.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике и на Мальте:

По многим позициям сегодня возвращаются наши поставки, в частности, на итальянском рынке мы активно сегодня работаем над увеличением номенклатуры поставок, металл пошел, калийные удобрения. Мы надеемся, что некоторое падение, которое было за последнее два года, мы в ближайшие полгода-год восстановим.

Помимо экономики и политики, не обошли вниманием и тему культуры. В частности возвращение в страну белорусских ценностей. Более подробная информация – в нашем вечернем выпуске новостей.