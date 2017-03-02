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Александр Кобрусев: на 100 тысяч населения в Беларуси приходится 405 сотрудников органов внутренних дел

02.03.2017 - 23:23

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я в Интернете, в прессе, не знаю, насколько это объективная информация, как-то встретил таблицу, где приводится количество сотрудников внутренних дел на 100 человек в разных странах, и Беларусь там лидировала. Уж не знаю, насколько правдива была та таблица, но как Вы можете это прокомментировать, и какая работа сейчас ведётся по оптимизации кадрового состава?         

Александр Кобрусев:
То, что приводятся цифры – полторы тысячи, тысячи – это нам сложно сказать, где отдельные представители средств массовой информации берут эти цифры.

На сегодняшний день эта цифра составляет 405 сотрудников.

405 на?

Александр Кобрусев:
100 тысяч населения. Сравнивать много, либо это – мало. Либо сравнить на с кем-то – это тоже некорректно, потому что в каждом государстве на органы внутренних дел возлагаются разные функции. В отдельных эти функции есть, в отдельных этих функций нет. Поэтому, как бы, сравнивать: много, либо мало – можно. Но вот такая у нас сегодня в Беларуси – 405 сотрудников. Сегодня, действительно, проходит процесс оптимизации органов внутренних дел, и это не только вопрос сегодняшнего дня.

Процесс оптимизации проходил всегда, и он не касался только уменьшения штатной численности.

Он, если, например, мы – и Вы это писали и очень много говорили – когда возникла реальная такая, серьёзная угроза преступности в области наркотиков, то мы, наоборот, усилили подразделение, увеличили штатную численность, добавляли туда специалистов. Но, конечно, сегодня меняется система управления – она становится совершеннее, новые каналы связи. Так вот, изменяя и повышая эффективность, используя новейшие технологии в управлении, мы, конечно же, можем сегодня уменьшать количество личного состава.

Посмотрите, сколько появилось камер на улицах.

Сегодня скорость контролирует автоматика. Непредвзято и  не на кого обижаться. Превысил – попался. На кого ты будешь обижаться? Пошёл, заплатил этот штраф. По патрульно-постовой службе сделали значительное уменьшение, но, опять-таки, не тех, кто обеспечивает порядок, а тех, кто руководил – именно в руководящем звене. Мы изменили структуру подчинения, то есть, структуры использования принятия решений, то есть, именно в вопросах управления.

Полностью текст интервью и видео здесь

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