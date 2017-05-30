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Александр Косинец назначен помощником Президента Беларуси

30.05.2017 - 16:38

Новости Беларуси. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Косинец назначен помощником Президента Беларуси. Соответствующий указ глава государства подписал 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Косинец назначен помощником Президента Беларуси

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