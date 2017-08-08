новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Александр Кутиков: «Завидовал, по-хорошему, и учился тому, как интеллект Андрея перерабатывает жизнь в творчество»

08.08.2017 - 23:41

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы писали о том, что, когда Вы познакомились с Андреем Вадимовичем, Вы, всё-таки, были старше его, но на Вас производило впечатление, что он был старше. Именно из-за того, что…

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:
Понимаете, не столько старше, сколько поражало меня то, насколько вот в столь юном возрасте, в котором находился Андрей, его ощущения жизни, которые совпадали с моими, а реализовывались в такие глубокие, философские тексты в очень простой форме, с точки зрения слов. И, конечно, я завидовал, по-хорошему, и учился, и даже продолжаю учиться до сих пор, скажем, тому, как интеллект Андрея перерабатывает жизнь в творчество. Я не могу так, я не умею так.

Александр Кутиков: «Неотвеченные вопросы в жизни возвращаются к тебе»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кутиков о Макаревиче: «Мы – разные, но разумные. А разумные люди всегда могут понять других»
Кутиков о «Машине времени»: популярность сопутствовала всей нашей творческой жизни
Александр Кутиков: «Стал понимать, какие знаки мне расставляет жизнь, и пытаться следовать указаниям»
«Читал и думал. Думал и читал»: как «Понедельник начинается в субботу» повлиял на уход Кутикова из комсомола
«Это – важнейшая фигура в процессе»: за что Агутин и Меладзе благодарны Кутикову?
Александр Кутиков: «Старался, как мог, влиять на изменение характера звучания «Машины» в сторону более энергичной музыки»
«Люблю с особой нежностью, это – как первые дети»: Александр Кутиков о песнях, которые писал в 70-80-ые
В Цюрихе 8-часовой концерт неоклассической музыки зрители прослушали в кроватях
В Цюрихе 8-часовой концерт неоклассической музыки зрители прослушали в кроватях
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru